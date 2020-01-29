Uber-таксист проигнорировал дорожный знак и чуть не устроил ДТП на Верхней улице

Днем 29 января чуть произошло серьезное ДТП из-за автомобиля с символикой Uber. Таксист подрезал автора видео на Верхней улице.

По словам очевидцев, водитель такси Uber проигнорировал знак «Уступи дорогу», выехал на Верхнюю улицу и чуть не задел другой автомобиль, который двигался по главной дороге. Второй автомобиль в итоге врезался в поребрик, а сам виновник скрылся с места происшествия.

«Около Верхней улицы на Парнасе камикадзе на Убере, не различая знаки, загнал второй автомобиль в поребрик и скрылся», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице водитель за рулем «ГАЗели» не смог проехать по дороге от ТК «МЕГА Дыбенко». Очевидцы предположили, что в одну сторону машина ехала с грузом, поэтому водитель «спокойно проехал», а обратно «не стал заморачиваться».