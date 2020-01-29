«ГАЗель» не поместилась под ограничителем по дороге от ТК «МЕГА Дыбенко» в Автополе

В Северной столице водитель за рулем «ГАЗели» не смог проехать по дороге от ТК «МЕГА Дыбенко». Очевидцы предположили, что в одну сторону машина ехала с грузом, поэтому водитель «спокойно проехал», а обратно «не стал заморачиваться».

Все произошло сегодня утром, 29 января, около ТК в Автополе. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у транспортного средства от столкновения сильно пострадал кузов.

«Туда ехал груженый и спокойно проехал, обратно, помня об этом, не стал заморачиваться», — написал подписчик группы в соцсети «ВКонтакте».

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