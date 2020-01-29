Необычный лед на канале Грибоедова привлек петербуржцев

Необычный лед на канале Грибоедова привлек петербуржцев
Лед на канале Грибоедова. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Канал Грибоедова в центре Петербурга покрылся необычной ледяной коркой. На его причудливость обратили внимание горожане.

Водоем не остается без внимания вторую неделю подряд. На прошлых выходных горожане обсуждали канатоходца, который прошелся над каналом по тонкому троссу. В этот раз внимание петербуржцев привлек необычный лед.

Снимками с набережной канала Грибоедова местные жители поделились в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». На них видно, что водоем замерз причудливым образом. Ледяная корка, будто, покрыта узорами или разводами.

«Чудеса природы на Канале Грибоедова», — подписал снимки автор поста.

Некоторым горожанам лед на канале напомнил сало.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга опубликовали в соцсетях снимки снеговиков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
канал грибоедова лед новости спб соцсети
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели достали из подо льда озера в Кавголово тело утонувшего лыжника
Беглов вошел в топ-5 губернаторов по упоминаемости в соцмедиа в 2019 году
Uber-таксист проигнорировал дорожный знак и чуть не устроил ДТП на Верхней улице
В Петербурге должник по алиментам пойдет под суд за сокрытие арестованной ...
На востребованных маршрутах Петербурга запустят 15 дополнительных автобусах
«ГАЗель» не поместилась под ограничителем по дороге от ТК ...
У ж/д станции «Белоостров» электромеханик поймал злоумышленника, ...
Необычный лед на канале Грибоедова привлек петербуржцев