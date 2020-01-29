Необычный лед на канале Грибоедова привлек петербуржцев

Канал Грибоедова в центре Петербурга покрылся необычной ледяной коркой. На его причудливость обратили внимание горожане.

Водоем не остается без внимания вторую неделю подряд. На прошлых выходных горожане обсуждали канатоходца, который прошелся над каналом по тонкому троссу. В этот раз внимание петербуржцев привлек необычный лед.

Снимками с набережной канала Грибоедова местные жители поделились в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». На них видно, что водоем замерз причудливым образом. Ледяная корка, будто, покрыта узорами или разводами.

«Чудеса природы на Канале Грибоедова», — подписал снимки автор поста.

Некоторым горожанам лед на канале напомнил сало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга опубликовали в соцсетях снимки снеговиков.