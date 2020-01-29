Китайский коронавирус становится мировым

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения коронавируса в мире как высокий. Прежде специалисты сходились во мнении, что уровень угрозы умеренный.

По данным на 29 января общее число зараженных превысило 6 тыс. человек, из них 132 — с летальным исходом. Большинство случаев зафиксированы в Китае. Коронавирус также зарегистрирован в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Австралии, Камбодже, Германии, Малайзии, Франции, ОАЭ и на Шри-Ланке.

Прежде среди заболевших были только те, кто кто посетил Китай. Однако 29 января были зафиксированы случаи заражения внутри стран. Коронавирус выявили у жителей Германии, Японии и Вьетнама, которые не ездили в КНР.

На фоне этого власти стран по всему миру принимают меры. Так, в Гонконге решено закрыть четыре пограничных пункта и перекрыть железнодорожное сообщение с остальными районами Китая. В США, Австралии, Франции и еще ряде стран планируют вывезти соотечественников из регионов Китая, где зафиксирован коронавирус. В России закрыли пункты пропуска в граничащих с Китаем Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономных областях.

Случаев заражения в РФ, по данным Роспотребнадзора, не выявлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может появиться в России в середине февраля. Об этом заявил замдиректор Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов,