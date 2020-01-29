Девушку ударили ножом в почку у аптеки на Школьной

В Приморском районе Петербурга напали на 29-летнюю девушку. Она шла с подругой по Школьной улице, когда неизвестный ударил её ножом в бок.

Нападение произошло вечером 28 января. Две девушки возвращались из ТРК «Гулливер». Около 20:20 к ним сзади подошел незнакомец в темной одежде. В этот момент девушки шли мимо «Петербургской аптеки», пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный приблизился к девушкам и ударил одну из них ножом. Пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц. Врачи диагностировали у неё проникающее ножевое ранение с повреждением левой почки. Состояние её оценивается как средней степени тяжести.

Проводится проверка. Злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца ударили ножом в парадной на улице Профессора Попова.