На найденных снимках из Собибора опознали Ивана Демьянюка

Берлинский музей «Топография террора» представил коллекцию уникальных фотографий и документов заместителя коменданта нацистского лагеря смерти Собибор Йоханнеса Нимана. На двух снимках историки «с большой долей вероятности» опознали Ивана Демьянюка.

Архивные материалы историкам в 2015 году передали внуки Нимана. Сам он был убит в октябре 1943 года во время восстания в Собиборе. Находка эта считается уникальный, поскольку нацисты успели уничтожить почти все следы своих преступлений, пишет newsru.co.

Помимо этого, ценными эти снимки делает недавнее открытие. Эксперты обнаружили на фотографиях человека, который может быть Иваном Демьянюком. Некоторые из материалов также свидетельствуют о таких нацистских методах как убийство пациентов в рамках «программы эвтаназии» и операции «Райнхард» по уничтожению польских евреев, считают историки.

Иван Демьянюк — бывший гражданин США и СССР украинского происхождения. Он был обвинен в оказании помощи нацистам в уничтожении евреев. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения. После подачи апелляции адвокатам Демьянюка удалось добиться его перевода в дом престарелых. В марте 2012 года он скончался. Ему был 91 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Меншиковском дворце нашли исторические документы 18-го века.