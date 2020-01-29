Роберт Мак покидает «Зенит» ради турецкой команды

Роберт Мак покидает &#171;Зенит&#187; ради турецкой команды
Мак за сезон забил два гола. Фото: "Зенит"

Контракт полузащитника заканчивается летом 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 29 января. Обо всем сообщает yenimeram.com.tr. Пока что информацию официально не подтвердили. По предварительным данным. Полузащитник «Зенита» Роберт Мак собирается уходить из команды в «Коньяспор». Уточняется, что стороны достигли согласия во всех вопросах, так что игрок уже готовится к переезду. В скором времени Мак подпишет договор и пройдет медицинский осмотр.

Напоминаем, что футболист присоединился к петербургской команде летом 2016 года, контракт заканчивается только летом текущего года. В текущем сезон он выходит на поле 10 раз, дважды забив голы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Уфы» рассказал о поездке Кругового на сбор с «Зенитом». Он подчеркнул, что «Зенит» имеет полное право забрать игрока обратно в клуб.

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