После аварии на Маршала Жукова «скорая» увезла троих пострадавших

Они получили травмы средней степени тяжести.
Все случилось сегодня вечером, 29 января. Обо всем сообщает отдел пропаганды УГИБДД. Авария произошла на проспекте Маршала Жукова у дома номер 56. Там столкнулись автобус «МАЗ» и автомобиль «Форд». Как именно случился инцидент – выяснить пока не удалось. В результате пострадали водитель и три пассажира «Форда» – они получили травмы средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Каменноостровском поймали таксиста-нелегала, угодившего в ДТП. В результате аварии пострадала пассажирка одного из авто, ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести