После аварии на Маршала Жукова «скорая» увезла троих пострадавших

После аварии на Маршала Жукова &#171;скорая&#187; увезла троих пострадавших
Обстоятельства выясняются. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Они получили травмы средней степени тяжести.

Все случилось сегодня вечером, 29 января. Обо всем сообщает отдел пропаганды УГИБДД. Авария произошла на проспекте Маршала Жукова у дома номер 56. Там столкнулись автобус «МАЗ» и автомобиль «Форд». Как именно случился инцидент – выяснить пока не удалось. В результате пострадали водитель и три пассажира «Форда» – они получили травмы средней тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Каменноостровском поймали таксиста-нелегала, угодившего в ДТП. В результате аварии пострадала пассажирка одного из авто, ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести

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После аварии на Маршала Жукова «скорая» увезла троих пострадавших