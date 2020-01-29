Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально больше не муж и жена

Пара состояла в отношениях более десяти лет.

Об этом стало известно 29 января. Обо всем сообщает Billboard. Американская певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт официально развелись еще во вторник. Такое решение принял судья из Лос-Анджелеса.

Напоминаем, что звезды начали встречаться в 2010 году. Только спустя восемь лет они узаконили свой брак, а развелись уже через год после торжества. Комментируя развод, актер и певица заявили, что причина в непримиримые разногласия. Хемсворт хотел полноценную семью, а Сайрус предпочитает беззаботную жизнь.

К слову, оба уже счастливы в новых отношениях. Певица встречается с Коди Симсоном, а актер с моделью Брукс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Матильда Шнурова впервые после развода вышла в свет с мужчиной. Ресторатор встретилась со знакомым в московском кинотеатре. Они вместе отправились в зрительный зал.