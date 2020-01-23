Матильда Шнурова впервые после развода вышла в свет с мужчиной

Ресторатор встретилась со знакомым в московском кинотеатре. Они вместе отправились в зрительный зал.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Матильда Шнурова, владелица популярного петербургского ресторана, впервые вышла в свет с мужчиной. Она отправилась с загадочным спутником в московский кинотеатр «Октябрь» на премьеру комедии «Марафон желаний». Журналистам не удалось выяснить, кто сопровождал Матильду Шнурова и кем он ей приходится.

Напоминаем, что ресторатор до недавнего времени состояла в браке с музыкантом Сергеем Шнуровым. Они развелись в 2018 году и с тех пор Матильда появлялся на светских мероприятиях одна. Тем временем основатель «Ленинграда» женился на 29-летней девушке – Ольге Абрамовой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров дал советы новому премьер-министру Мишустин. Как и всегда музыкант реагирует на актуальные темы стихотворением.