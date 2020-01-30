17 спасателей тушили пожар на Химиков

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. Все случилось вечером, 29 января.

На улице Химиков, 28 пожар произошел в двухэтажном производственном здании. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров на первом этаже.

Главное управление МЧС России по Петербургу сообщили, что о пожаре стало известно в 18:32. В тушении огня участвовали 17 сотрудников МЧС.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. 11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.