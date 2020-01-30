Линченко просят созвать совещание по сносу Дома Басевича

Дому Басевича на Большой Пушкарской, 7 грозит снос. За помощью градозащитники обратились к вице-губернатору Петербурга Николаю Линченко.

Они просят его провести совещание и создать рабочую группу до того, как будет принято официальное решение о судьбе здания. К обсуждению предлагают привлечь представителей администрации, градозащитников и специалистов, которые смогут представить пути сохранения дома.

Дом Басевича был построен в 1912 году, в 2008 здание расселили. Долгое время он оставался заброшенным, пока в 2016 году объект не передали Академии танца Бориса Эйфмана. Ожидалось, что здание будет восстановлено и отремонтировано. Однако, не так давно стало известно, что по заказу Академии подготовлена документация на полный снос дома.

Рассмотреть документацию рабочая группа комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) намерена 5 февраля.

«Напомним, на 5 февраля назначена рабочая группа КГИОП, получившая прозвище «сносной». За два года работы она не отклонила практически ни одного проекта сноса исторических зданий в зонах охраны», — отмечают активисты.

В защиту дома собирают подписи. С призывом вступиться за здание, в том числе, выступила внучка инженера И.И. Басевича Марианна Гусева (Басевич). В субботу, 1 февраля, активисты намерены провести флэшмоб у здания. Взявшись за руки, они выстроятся вокруг Дома Басевича.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после сноса Дома Басевича новое здание планируют отдать под апартаменты для артистов.