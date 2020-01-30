Пострадавшие в лобовом ДТП под Лугой находятся в состоянии средней степени тяжести

В Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе «Псков». Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Авария случилась сегодня утром, 30 января, на 129-м километре трассы. 55-летний водитель, управляющий авто марки Volkswagen Polo, выехал на встречную полосу, где столкнулся с едущей навстречу Toyota Yaris. В результате столкновения на месте происшествия погиб 59-летний водитель японской иномарки.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и региону, четверо пассажиров Toyota, а также водитель Volkswagen и его пассажирка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.

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