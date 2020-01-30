Петербургский бизнесмен отделался мелким штрафом за самовольную рекламу на «ГАЗели»

В Петербурге Василеостровский районный суд постановил привлечь к административной ответственности местного жителя. Мужчину наказали за незаконную рекламу.

Баннер фирмы «Восток-Сервис», которой управляет бизнесмен, появился на «ГАЗели». Передвижную конструкцию заметили в сентябре прошлого года. Установку рекламы мужчина организовал самостоятельно.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, его защита признала вину, пояснив, что бизнесмен, действовал от имени физического лица, а не должностного.

Предприниматель отделался штрафом в 3 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупной пробке на КАД. Движение на участке не смогли поделить легковушка и грузовик.