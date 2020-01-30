На КАД собралась пробка: дорогу не поделили грузовик и легковушка

На КАД собралась пробка: дорогу не поделили грузовик и легковушка
КАД. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на КАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. В результате аварии на участке собралась крупная пробка.

Все произошло сегодня, 30 января, на 90-м километре внешней стороны КАД. Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», что дорогу не смогли поделить ВАЗ-2112 и грузовик.

Очевидцы также добавили, что у отечественной легковушки сильно помят передний бампер. Водители не пострадали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Ушаковском мосту встали трамваи. Движение пассажирскому транспорту заблокировали легковушки, столкнувшиеся на трамвайных путях.

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