На КАД собралась пробка: дорогу не поделили грузовик и легковушка

В Петербурге на КАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. В результате аварии на участке собралась крупная пробка.

Все произошло сегодня, 30 января, на 90-м километре внешней стороны КАД. Очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», что дорогу не смогли поделить ВАЗ-2112 и грузовик.

Очевидцы также добавили, что у отечественной легковушки сильно помят передний бампер. Водители не пострадали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Ушаковском мосту встали трамваи. Движение пассажирскому транспорту заблокировали легковушки, столкнувшиеся на трамвайных путях.