ДТП с двумя легковушками на Ушаковском мосту заблокировало проезд трамваям

ДТП с двумя легковушками на Ушаковском мосту заблокировало проезд трамваям
Машины стоят на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Ушаковском мосту произошло ДТП, в результате которого встали трамваи. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.

Авария случилась сегодня, 30 января. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись прямо на трамвайных путях. В результате произошедшего движение рельсового транспорта было заблокировано.

«Встали трамвай от Черной речки», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Кто виновник ДТП и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о «глупом» ДТП в Московском районе, именно так аварию назвали очевидцы. Машины столкнулись при въезде во двор.

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ДТП с двумя легковушками на Ушаковском мосту заблокировало проезд трамваям
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