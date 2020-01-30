«Очень глупо»: В Московском районе две легковушки столкнулись на въезде во дворе

В Московском районе Северной столицы не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Очевидцы назвали столкновение «глупым».
Авария случилась в четверг, 30 января, у дома 8 по Пятому Предпортовому проезду. На опубликованных фотографиях видно, что столкновение было несильным. Однако машины значительно затруднили проезд по участку, заняв две полосы.
«Очень глупо на въезде во двор», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
О происшествии очевидец рассказал около 13:30.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре на Октябрьской набережной. По словам очевидцев, там горят склады.