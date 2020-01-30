Петербуржцы сообщили о горящих складах на Октябрьской набережной

В Невском районе Северной столицы произошел пожар. По словам очевидцев, возгорание произошло на складах.

Обо всем стало известно сегодня днем, 30 января. Свидетели происходящего рассказали, что заметили задымление над промзоной, расположенной на Октябрьской набережной.

«Горит цех по переработке резины», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи также опубликовали фотографии, на которых видны густые столбы черного дыма.

Пользователи предположили, что на указанном участке загорелись склады.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием троллейбуса в Петербурге. В пассажирский транспорт влетел легковой автомобиль.