Легковушка влетела в троллейбус на Кушелевской дороге, заняты две полосы

В Петербурге на Кушелевской улице произошло ДТП с участием троллейбуса. В пассажирский транспорт врезалась легковушка.

Авария случилась сегодня, 30 января, на Кушелевской дороге. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что участники аварии заняли два ряда, создав помеху движению.

По словам очевидцев, движение на участке затруднено. Участники ожидают сотрудников ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП под Лугой. В результате аварии погиб один человек, еще шестеро госпитализированы.