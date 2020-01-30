Оскандалившаяся Собчак заявила, что просидела в самолете полтора часа

Телеведущая дала совет своим подписчикам – не летать авиакомпанией «Россия».

Об этом стало известно сегодня, 30 января. О случившемся телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале. Она написала, что хотела улететь из Москвы в Петербург и купила билет у авиакомпании «Россия». Из-за того, что пролетал литейный борт, воздушное пространство закрыли и рейс сильно задержали. Собчак провела в самолете полтора часа, не выдержала и решила покинуть лайнер. Она убеждена, что такая ситуация ненормальна – до Петербурга можно долететь всего за час.

«Где-нибудь закрывают небо целиком на прилет своих первых лиц государства? Это вообще нормально? Неужели в воздухе самолеты развести безопасно нельзя?»

— возмутилась Собчак.

Она подчеркнула, что всего лишь попросила спустить ее в аэропорт и посоветовала не летать «Россией».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Домодедово приземлился самолет рейса Симферополь — Москва, пассажирка заявила о минировании.