В Домодедово приземлился самолет рейса Симферополь — Москва, пассажирка заявила о минировании

Пассажирка рейса авиакомпании S7 Симферополь — Москва после приземления самолета в аэропорту Домодедово стала угрожать взрывом.

Инцидент произошел в четверг, 30 января. О случившемся сообщили в пресс-службе авиакомпании. После того, как самолет совершил посадку, неизвестная женщина встала в проходе и заявила, что у нее при себе взрывное устройство. Командир корабля оперативно сообщил об экстренной ситуации службам Домодедово.

Сотрудники аэропорта отбуксировали воздушное судно на отдельную стоянку, затем представители силовых структур задержали нарушительницу порядка. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обошлось без пострадавших, все 195 пассажиров и 8 членов экипажа успешно покинули самолет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Афганистане рухнул самолет, принадлежавший американским ВВС.