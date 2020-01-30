На юге Петербурга под колесами машины пострадал пешеход

На юге Петербурга под колесами машины пострадал пешеход
Мужчина остался жив. Фото: vk.com/spb_today

Мужчина переходил дорогу по «зебре», уверены очевидцы.

Все случилось вечером 30 января. Обо всем рассказали свидетели в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на юге города – на перекрестке Купчинской и Дундича. Там мужчина переходил дорогу по «зебре», когда на него наехал автомобиль. В результате пешеход получил травмы, но остался жив.

Очевидцы подчеркивают, что недалеко от упавшего мужчины есть и «зебра», и светофор. Непонятно, как именно все произошло и что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поселке Володарский под колесами машины погибла пенсионерка. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал «Ренаулт». В результате местная жительница погибла от серьезности травм, ей не успели оказать помощь.

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На юге Петербурга под колесами машины пострадал пешеход
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