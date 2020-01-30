В поселке Володарский под колесами машины погибла пенсионерка

В поселке Володарский под колесами машины погибла пенсионерка
Фото: Pixabay

Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в среду ранним утром в поселке Володарский. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал «Ренаулт». В результате местная жительница погибла от серьезности травм, ей не успели оказать помощь. Водитель автомобиля отделался шоком.

Под постом люди написали, что женщина работала в школе – преподавала труд.

«Она должна была этим утром, как обычно, сопровождать учеников начальной школы в школьном автобусе…»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкине полиция задержала водителя, который сбил пешехода и уехал. На пересечении Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова автомобилист наехал на мужчину, переходившего дорогу с соблюдением правил дорожного движения.

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