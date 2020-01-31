Иномарка снесла дорожный знак возле РНБ

В ночь на 31 января в Московском районе произошло дорожное транспортное происшествие.
По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Volkswagen снес дорожный знак на перекрестке Московского проспекта и Бассейной улицы. Недалеко от этого перекрестка находится Российская Национальная библиотека.
«Фольксваген пассат сбил знак на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
«Странно, как это не каршеринг», — пишет пользователь Сети.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель арендованного автомобиля сервиса «Яндекс. Драйв» врезался в столб в Коломягах. По неизвестным причинам транспортное средство развернуло во Мгинском переулке.