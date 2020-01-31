Иномарка снесла дорожный знак возле РНБ

Иномарка снесла дорожный знак возле РНБ
Место ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербург"

В ночь на 31 января в Московском районе произошло дорожное транспортное происшествие.

По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Volkswagen снес дорожный знак на перекрестке Московского проспекта и Бассейной улицы. Недалеко от этого перекрестка находится Российская Национальная библиотека.

«Фольксваген пассат сбил знак на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Странно, как это не каршеринг», — пишет пользователь Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель арендованного автомобиля сервиса «Яндекс. Драйв» врезался в столб в Коломягах. По неизвестным причинам транспортное средство развернуло во Мгинском переулке.

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Иномарка снесла дорожный знак возле РНБ
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