Водитель «Яндекс.Драйв» влетел в столб в Коломягах и сбежал

Водитель арендованного автомобиля сервиса «Яндекс. Драйв» врезался в столб в Коломягах. По неизвестным причинам транспортное средство развернуло во Мгинском переулке.

О ДТП стало известно сегодня ночью, 31 января. По словам очевидцев, обнаруживших разбитый транспорт, водителя поблизости не оказалось, также отсутствовал номер машины.

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что на капоте машины остался четкий след от столба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии на пересечении улицы Димитрова и Малой Балканской. Столкнувшиеся легковушки затруднили движение.