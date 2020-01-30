На Димитрова образовался затор из-за аварии

На Димитрова образовался затор из-за аварии
Никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Две машины столкнулись и мешают проезду. Автомобилисты советуют объезжать место инцидента.

Об этом стало известно сегодня вечером, 30 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении улицы Димитрова и Малой Балканской – там столкнулись два автомобиля. Они двигались в попутном направлении, но по какой-то причине врезались друг в друга. Скорее всего, водители не справились с управлением авто. По предварительным данным, никто не пострадал, хотя машины помяты.

Свидетели пишут, что образовался затор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поселке Володарский под колесами машины погибла пенсионерка. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте.

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