Скорая и пожарные машины собрались на улице Маршала Новикова

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Утром 31 января очевидцы сообщили о скоплении пожарных машин и скорой на улице Маршала Новикова в Приморском районе возле ТЦ «Миллер Центр».

«Что-то происходит на Новикова у Миллера, со всех сторон скорые и пожарные», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в четырехэтажном здании в вентиляционном канале произошло возгорание. В ликвидации пожара участвовали 60 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга спасатели локализовали пожар в цехе с резиной. Площадь возгорания составила 200 «квадратов».