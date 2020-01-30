Спасатели локализовали пожар в полыхающем цеху на Октябрьской набережной

Спасатели локализовали пожар в полыхающем цеху на Октябрьской набережной
Очевидцы поделились фотографиями в соцсети. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга спасатели локализовали пожар в цехе с резиной. Площадь возгорания составила 200 «квадратов».

Огонь вспыхнул в одноэтажном здании 200х80 метров по переработке резиновых изделий, расположенном на Октябрьской набережной. Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожару был присвоен 2 уровень сложности.

На месте происшествия работают 60 спасателей, а также задействованы 12 единиц спецтехники. Помимо этого, на месте находится передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая займётся контролем замеров воздуха на предмет выявления в нём вредных веществ.

Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Фотографиями, на которых видны последствия пожара, делятся очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о пожаре стало известно около 13:30. Фотографиями с места происшествия появились в Сети.

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