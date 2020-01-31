На Октябрьской женщина ударила ножом своего мужа во время пьяной ссоры

Пострадавшего доставили в больницу с серьезным ранением грудной клетки. Фото: Pixabay

Пострадавшего доставили в больницу с серьезным ранением грудной клетки. Фото: Pixabay

В Петербурге женщина вонзила нож в своего супруга. Инцидент произошел на Октябрьской набережной после ссоры в коммунальной квартире.

Как стало известно gazeta.spb.ru, после распития алкоголя женщина схватила нож и ударил им своего мужа.

Пострадавшего доставили в больницу с серьезным ранением грудной клетки. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Северной столицы мужчина ударил ножом гражданскую жену после совместного распития спиртных напитков. Пострадавшую госпитализировали. Инцидент произошел в доме 26/16 по проспекту Маршала Жукова. В отдел полиции среди ночи обратился 43-летний безработный.