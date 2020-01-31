Жену похитителя детей в Индии до смерти забили камнями

Жители города Фаррухабад на севере Индии устроили самосуд. Камнями они до смерти забили жену Субхаша Батхама, державшего в заложниках 23 детей.

Батхам захватил детей в возрасте от полугода до 15 лет на вечеринке в честь дня рождения его годовалой дочери, пишет NDTV. После десятичасового противостояния он был застрелен полицейскими. Сейчас все дети в безопасности. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Когда полиция покинула место происшествия, соседи поймали жену Батхама и забросали её кирпичами и камнями. Женщину госпитализировали в критическом состоянии. От полученных травм она скончалась.

Была ли супруга причастна к плану мужа, пока не установлено. Полиция проверяет данную версию.

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