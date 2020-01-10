В Индии во время похорон воскресла женщина

Врачи признали ее умершей, но внезапно индианка воскресла во время собственных похорон.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщает The Hindu. Все случилось с жительницей Карнатаке. Женщину госпитализировали с сильным жаром, через несколько часов она потеряла сознание и врачам не удавалось ее реанимировать. Им ничего не оставалось, как констатировать смерть и сообщить печальную новость родным и близким.

Семья погибшей забрала тело домой. Согласно традиции, они положили его рядом с домом, чтобы все желающие могли проститься с усопшей. Внезапно женщина воскресла – приподнявшись на локтях, она шокировала очевидцев.

По предварительным данным, индианка находилась в коме, а врачи допустили ошибку.

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