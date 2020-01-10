В Индии во время похорон воскресла женщина

В Индии во время похорон воскресла женщина
Фото: pixabay

Врачи признали ее умершей, но внезапно индианка воскресла во время собственных похорон.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщает The Hindu. Все случилось с жительницей Карнатаке. Женщину госпитализировали с сильным жаром, через несколько часов она потеряла сознание и врачам не удавалось ее реанимировать. Им ничего не оставалось, как констатировать смерть и сообщить печальную новость родным и близким.

Семья погибшей забрала тело домой. Согласно традиции, они положили его рядом с домом, чтобы все желающие могли проститься с усопшей. Внезапно женщина воскресла – приподнявшись на локтях, она шокировала очевидцев.

По предварительным данным, индианка находилась в коме, а врачи допустили ошибку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от рака желудка умер онколог Андрей Павленко.

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