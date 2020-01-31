В Кингисеппском задержали серийного пиромана

В Кингисеппском задержали серийного пиромана
Известно о четырех случаях поджогов Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Ленобласти задержан 27-летний местный житель. Его подозревают в серии поджогов в садоводстве «Дружба» в поселке Кигисеппский.

В полицию 25 и 26 января поступило четыре сообщения о поджогах. Огонь повредил три дачных дома, сарай, теплицу и баню. Постройки почти во всех случаях полностью выгорели.

«Общий ущерб составил более 1,5 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Задержать подозреваемого удалось в ночь на 28 января. Им оказался 27-летний безработный житель поселка Кингисеппский. Мотивы мужчины устанавливаются. По одной из версии, он может страдать расстройством поведения и быть пироманом.

Оперативники полагают, что мужчина может быть причастен к другим поджогам. Возбуждены четыре уголовных дела по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Расследование продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные подожгли три машины в разных районах Петербурга.

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