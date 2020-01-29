Неизвестные подожгли три машины в разных районах Петербурга

За два дня в Петербурге подожгли по меньшей мере три автомобиля. Пожары произошли в разных районах города и, вероятно, никак не связаны друг с другом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром 28 января на улице Лидии Зверевой, 3, корпус 1 загорелся автомобиль Fiat Doblo. Пламя также повредило припаркованный рядом Ford Focus.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к машинам подходят двое неизвестных. один из них бросает что-то в минивэн, после чего разгорается пламя. Владелец Fiat в поджоге подозревает своего 33-летнего сына.

Еще один поджог произошел вечером 27 января. В Приморском районе загорелся BMW X5. Владельцу авто удалось быстро потушить пожар, у машины всего лишь повредилось лакокрасочное покрытие.

По записям с камер наблюдения видно, как неизвестный мужчина кладет на лобовое стекло BMW пакет и поджигает его.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные подожгли Opel Astra на Омской улице 27 января.