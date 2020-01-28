Неизвестные подожгли автомобили Opel и BMW в Петербурге

В Петербурге проверяют информацию о возгорании пяти автомобилей. Некоторые из них, вероятно, были подожжены намерено.

В полицию 27 января обратилась 31-летняя женщина, работающая бухгалтером в коммерческой фирме. Она сообщила, что неизвестные подожгли её Opel Astra на Омской улице. Запись с камеры наблюдения показали, что мимо автомобиля прошли двое мужчин, после чего он загорелся.

Еще один пожар произошел у дома 107/2 по Светлановскому проспекту. Владелец BMW сообщил, что его машину подожгли. Пожар удалось ликвидировать. Ущерб оценивается в 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 28 января в полицию поступило сообщение о возгорании нескольких автомобилей у дома 46 по Кондратьевскому проспекту. По предварительным данным, пострадали три машины.

«После установления причин, приведших к возгораниям, будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел», — уточнили в МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Лидии Зверевой загорелся автомобиль Fiat.