На Лидии Зверевой сгорели две машины

Утром 28 января в Приморском районе произошел пожар.

На улице Лидии Зверевой, д. 3, корп.1 загорелся автомобиль марки Fiat. В автомобиле выгорел салон, позже огонь перекинулся на припаркованную рядом автомобиль марки Ford Focus, который также обгорел.

Сообщение о пожаре поступило в 4:58. Справиться с огнем удалось к 06:07, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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