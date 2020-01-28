На Лидии Зверевой сгорели две машины

На Лидии Зверевой сгорели две машины
Загорелся автомобиль марки Fiat. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 января в Приморском районе произошел пожар.

На улице Лидии Зверевой, д. 3, корп.1 загорелся автомобиль марки Fiat. В автомобиле выгорел салон, позже огонь перекинулся на припаркованную рядом автомобиль марки Ford Focus, который также обгорел.

Сообщение о пожаре поступило в 4:58. Справиться с огнем удалось к 06:07, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленинградской области огнеборцы тушили дачную постройку. Дом вспыхнул среди ночи в поселке Вырица.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пожар приморский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Лидии Зверевой сгорели две машины
За год ночь в гостиницах Петербурга подорожала на 6%
Эксперты прогнозируют рост цен на 10-12% на молоко и мясо в России
На Петроградке загорелся чердак доходного дома
МЧС: Жителей Петербурга предупреждают о снежной буре и гололедице
Зеленский считает СССР причастным к развязыванию Второй мировой войны
На Пулковском шоссе машина застряла между трубой и бетонным заграждением
Эксперт рассказал, как правильно тормозить в гололед