В парадной на Косыгина найдена школьница без сознания

В парадной на Косыгина найдена школьница без сознания
Школьница найдена в парадной. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Красногвардейском районе Петербурга найдена школьница в бессознательном состоянии. Её обнаружили в парадной одного из домов по проспекту Косыгина.

Девочку утром в пятницу, 31 января, нашли местные жители. Она лежала у окна за стеной с почтовыми ящиками. Жители дома вызвали скорой и дождались приезда медиков.

«Живая. Вызвали скорую. Увезли», — сообщили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, школьнице 15 лет. Одета она была в полосатую черно-белую кофту, черные брюки и темную куртку. С собой у девочки разноцветный рюкзак.

Причины состояния школьницы неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с тяжелым отравлением госпитализировали 13-летнюю школьницу. Девочка учится в одном из частных образовательных учреждений Петербурга.

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