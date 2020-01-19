В Петерурге школьница попала в больницу с острым отравлением этанолом

В петербургскую детскую больницу имени Филатова с тяжелым отравлением попала тринадцатилетняя школьница, ученица одного из частных образовательных учреждений Северной столицы.

На данный момент врачи борются за жизнь девочки, отравившейся этанолом. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое. О случившемся в воскресенье, 19 января, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Известно, что семиклассница учится в частной школе.

Как выяснилось, девочка состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возможно, острое отравление спровоцировали лекарственные препараты, которые принимает школьница.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга ребенка сбила машина. Мальчик переезжал Большой Проспект Петроградской стороны на самокате. Один из автомобилей пропустил его, а вот второй, вероятно, не заметил пешехода.