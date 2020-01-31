В Петергофе с погоней задержали пьяного на каршеринге

В Петергофе с погоней задержали пьяного на каршеринге
Нарушителя ПДД задержали на Константиновской. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В Петродворцовом районе Петербурга инспекторы ДПС остановили каршеринговый автомобиль Renault Kaptur. Водитель, по предварительным данным, был в состоянии опьянения.

Остановить машину удалось в ходе погони. Преследование развернулось на улицах Петергофа в ночь с 28 на 29 января. Нарушитель был настигнут у дома 14/11 по улице Константиновской.

За рулем машины оказался 28-летний мужчина. Проходить медицинское освидетельствование он отказался, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки выяснилось, что автомобилист ранее был привлечен к ответственности за нарушение ПДД. Срок наказания закончился в марте 2019 года.

Возбуждено уголовное дело. Водителю предъявили обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении улиц Большой Пушкарской и Ленина произошло ДТП с участием каршерингового Volkswagen Polo.

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