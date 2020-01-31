Дело о стрельбе в составе свадебного кортежа направлено в суд

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 119 УК РФ (хулиганство с применением оружия; угроза убийством).

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря. На пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала местные жители были напуганы услышанной стрельбой. Оказалось, что за оружие схватились водители, двигающиеся в составе свадебного кортежа.

Проезжую часть не смогли поделить водитель «ГАЗели» и двое мужчин на автомобилях марок Audi A5 и Mercedes-Benz из свадебного потока. Один из них начал угрожать водителю фургона, после чего сделал один выстрел в воздух и ударил по двери транспорта. Обошлось без пострадавших, мужчины на иномарках скрылись.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники ГИБДД по горячим следам остановили обе легковушки, однако в отдел полиции отправились уже не двое, а четверо граждан. Трое — уроженцы закавказских государств. У одного из них изъяли газовый пистолет.

В ходе разбирательств выяснилось, что к хулиганской стрельбе причастен 25-летний выходец из Закавказья. Мужчина ранее судим за преступление по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Кроме этого, обвиняемый направил дуло пистолета в лицо потерпевшего, который воспринял действия обвиняемого, как угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Петербурга. В результате инцидента пострадавших нет. Дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина открыл огонь по служащим правоохранительных органов в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке, рядом с Зданием органов госбезопасности, которое на данный момент входит в комплекс строений Федеральной службы безопасности.