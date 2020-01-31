Дело о стрельбе в составе свадебного кортежа направлено в суд

Дело о стрельбе в составе свадебного кортежа направлено в суд
В результате инцидента пострадавших нет. Фото: Pixabay

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 119 УК РФ (хулиганство с применением оружия; угроза убийством).

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря. На пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала местные жители были напуганы услышанной стрельбой. Оказалось, что за оружие схватились водители, двигающиеся в составе свадебного кортежа.

Проезжую часть не смогли поделить водитель «ГАЗели» и двое мужчин на автомобилях марок Audi A5 и Mercedes-Benz из свадебного потока. Один из них начал угрожать водителю фургона, после чего сделал один выстрел в воздух и ударил по двери транспорта. Обошлось без пострадавших, мужчины на иномарках скрылись.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники ГИБДД по горячим следам остановили обе легковушки, однако в отдел полиции отправились уже не двое, а четверо граждан. Трое — уроженцы закавказских государств. У одного из них изъяли газовый пистолет.

В ходе разбирательств выяснилось, что к хулиганской стрельбе причастен 25-летний выходец из Закавказья. Мужчина ранее судим за преступление по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Кроме этого, обвиняемый направил дуло пистолета в лицо потерпевшего, который воспринял действия обвиняемого, как угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Петербурга. В результате инцидента пострадавших нет. Дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина открыл огонь по служащим правоохранительных органов в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке, рядом с Зданием органов госбезопасности, которое на данный момент входит в комплекс строений Федеральной службы безопасности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
свадебный кортеж стрельба суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четыре авто столкнулись в ДТП на Культуры
Площадь обрушения СКК превысила 25 тысяч квадратов
Следственный комитет проверяет обрушение крыши СКК
Экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как товарный знак
Рабочий пропал во время обрушения крыши СКК
Петербурженка оплатила долг подруги за коммуналку ради отпуска вместе
Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter
В России принимают меры после выявления коронавируса