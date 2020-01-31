Движение транспорта по Гороховой ограничат до конца мая

В Петербурге с 3 февраля вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения на трех улицах.

До 29 мая будет ограничено движение транспорта по Гороховой улице на участке от Казанской улицы до набережной реки Мойки. Причиной этого станет размещение пешеходной галереи при реставрации и ремонте Лицея №221 имени Пьера де Кубертена. Работы проводит АО «Петрос», сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Движение транспорта по проспекту Александровсвой фермы ограничат до 16 февраля. На участке от Антокольского переулка до улицы Бабушкина запланированы работы по прокладке водопровода ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

До 17 февраля закрывается проезд по нечетной стороне набережной реки Карповки. Ограничения вводят на участке от Геслеровского моста к Каменноостровскому проспекту. Причиной этого стали работы «Водоканала» по прокладке канализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат движение транспорта на улицах Некрасова и Большой Разночинной.