На Невском не смогли разъехаться «Ока» и «Лексус»

На Невском не смогли разъехаться «Ока» и «Лексус»
ДТП на Невском. Фото: /vk.com/spb_today

Утром 31 января в Петербурге на Невском проспекте произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, посреди дороги столкнулись «Ока» и «Лексус». Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте» и опубликовали соответствующую видеозапись.

Сотрудникам ДПС предстоит выяснить, кто виноват в аварии. Отметим, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января. Автомобиль службы каршеринга заметили на Константиновской улице.

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