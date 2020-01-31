На Невском не смогли разъехаться «Ока» и «Лексус»

Утром 31 января в Петербурге на Невском проспекте произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, посреди дороги столкнулись «Ока» и «Лексус». Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте» и опубликовали соответствующую видеозапись.

Сотрудникам ДПС предстоит выяснить, кто виноват в аварии. Отметим, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января. Автомобиль службы каршеринга заметили на Константиновской улице.