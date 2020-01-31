За сутки на дорогах Петербурга пострадали семь человек

В общей сложности в Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 334 ДТП. Это почти на 30 аварий меньше, чем 29 января.

Среди участников ДТП погибших не оказалось, однако травмы получили семь человеке, в том числе двое детей, сообщили в управлении ГИБДД в социальной сети «ВКонтакте».

В Ленобласти произошло 68 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января. Автомобиль службы каршеринга заметили на Константиновской улице.