В деревне Кропикюля полыхал частный дом на 96 «квадратах»

В деревне Кропикюля полыхал частный дом на 96 &#171;квадратах&#187;
Спасатели тушили пламя около часа. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме. Пламя распространилось на 96 «квадратах».

Пожар случился сегодня, 31 января, в деревне Корпикюля. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 10:22. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники 103 пожарно-спасательной части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, спасатели боролись с огнем около часа. К 11:29 пламя было полностью ликвидировано.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за сутки на дорогах Петербурга пострадали семь человек. В городе зафиксировано порядка 334 ДТП.

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ГУ МЧС России по Ленобласти деревня пожар
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