В деревне Кропикюля полыхал частный дом на 96 «квадратах»

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в частном доме. Пламя распространилось на 96 «квадратах».

Пожар случился сегодня, 31 января, в деревне Корпикюля. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 10:22. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники 103 пожарно-спасательной части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, спасатели боролись с огнем около часа. К 11:29 пламя было полностью ликвидировано.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

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