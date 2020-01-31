В Петербурге задержали два рейса: пассажиры вылетят в Москву и Воронеж на час позже

В Петербурге задержали два рейса: пассажиры вылетят в Москву и Воронеж на час позже
Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Пулково задержали два рейса. Пассажиры, направляющиеся в Москву и Воронеж, вынуждены задержаться в петербургском аэропорту на час.

Об этом стало известно сегодня, 31 января. По информации на сайте воздушной гавани, в столицу самолет авиакомпании «ЮТэйр» должен был вылететь из Петербурга ровно в час дня. Вылет воздушного судна перенесли на 14:00.

Рейс из Пулково в Воронеж авиакомпании Smartavia должен был вылететь в 14:50, но время отправления перенесли на 15:50.

Причины, по которым рейсы задержали, пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге судят главу строительной фирмы за уклонение от уплаты налогов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержка рейса новости спб пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура организовала проверку после обрушения СКК
Четыре авто столкнулись в ДТП на Культуры
Площадь обрушения СКК превысила 25 тысяч квадратов
Следственный комитет проверяет обрушение крыши СКК
Экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как товарный знак
Рабочий пропал во время обрушения крыши СКК
Петербурженка оплатила долг подруги за коммуналку ради отпуска вместе
Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter