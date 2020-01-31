В Петербурге задержали два рейса: пассажиры вылетят в Москву и Воронеж на час позже

В Пулково задержали два рейса. Пассажиры, направляющиеся в Москву и Воронеж, вынуждены задержаться в петербургском аэропорту на час.

Об этом стало известно сегодня, 31 января. По информации на сайте воздушной гавани, в столицу самолет авиакомпании «ЮТэйр» должен был вылететь из Петербурга ровно в час дня. Вылет воздушного судна перенесли на 14:00.

Рейс из Пулково в Воронеж авиакомпании Smartavia должен был вылететь в 14:50, но время отправления перенесли на 15:50.

Причины, по которым рейсы задержали, пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге судят главу строительной фирмы за уклонение от уплаты налогов.