Главу строительной фирмы судят в Петербурге за уклонение от налогов

Суд рассмотрит дело об уклонении от налогов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд рассмотрит дело об уклонении от налогов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге генеральной директор одной из строительных фирм предстанет перед судом. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн рублей.

Как полагает следствие, гендиректор с целью уклонения включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах. В связи с чем налооблагаемая база по налогу на прибыль организации была снижена.

Ему удалось уклониться от уплаты более 63 млн рублей. Деньги эти должны были поступить в федеральный и региональный бюджет.

«В дальнейшем, денежные средства, подлежащие уплате в виде налога, расходовал по собственному усмотрению, в виде заработной платы и доходам по дивидендам», — сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнесмен из Петербурга получил условный срок за уклонение от уплаты налогов.