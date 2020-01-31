Съемки фильма «Страсти по Зое» перекроют Галерную и Тифлисскую

Съемки фильма &#171;Страсти по Зое&#187; перекроют Галерную и Тифлисскую
Движение транспорта ограничат из-за съемок фильма. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге пройдут съемки художественного фильма «Страсти по Зое» о жизни Зои Космодемьянской. На двух улицах в связи с этим будет прекращено движение транспорта.

Для съемок фильма 5 февраля перекроют участок Галерной улицы от набережной Ново-Адмиралтеского канала до площади Труда. Проезд будет недоступен с 9 утра до 17 часов вечера. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В четверг, 6 февраля, для машин закроют Тифлисскую улицу и Тифлисский переулок. Перекрыты они будут с 8 до 17 часов.

Запрет на остановку транспорта вводят с 4 по 5 февраля по Галерной улице на участке от набережной Ново-Адмиралтеского канала до площади Труда, а также с 5 по 6 февраля на Тифлисской улице, Тифлисскому переулку и Биржевому проезду от Тифлисского переулка до Менделеевской линии.

Съемки фильма ведет ООО «Триикс Медиа». Режиссером и сценаристом картины выступит Леонид Пляскин. Главную роль в картине исполнит 26-летняя актриса Анастасия Мишина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 3 февраля в Петербурге ограничат движение по Гороховой улице.

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