Кирилов поручил проверить гидротехнические сооружения Петербурга

Все 115 гидротехнических сооружений (ГТС) Петербурга будут проверены. Оценить их техническое состояние поручил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Комитету по природопользованию Петербурга предстоит проверить состояние гидротехнических сооружений и обеспечить контроль за их бесперебойным функционированием с учетом погодных условий, сообщается в аппарате вице-губернатора Кириллова.

Поручения он дал во время посещения комплекса гидротехнических сооружений Плотина Гаусмана на озере Сестрорецкий Разлив. Вице-губернатор проверил его работоспособность в условиях аномально теплой зимы.

Помимо этого, Кириллов поручил комитету проработать вопрос территориальной системы государственного экомониторинга в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернетора Владимир Кириллов проверил готовность пожарной части в Московском районе.