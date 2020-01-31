Кирилов поручил проверить гидротехнические сооружения Петербурга

Кирилов поручил проверить гидротехнические сооружения Петербурга
Владимир Кириллов. Фото: gov.spb.ru/

Все 115 гидротехнических сооружений (ГТС) Петербурга будут проверены. Оценить их техническое состояние поручил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Комитету по природопользованию Петербурга предстоит проверить состояние гидротехнических сооружений и обеспечить контроль за их бесперебойным функционированием с учетом погодных условий, сообщается в аппарате вице-губернатора Кириллова.

Поручения он дал во время посещения комплекса гидротехнических сооружений Плотина Гаусмана на озере Сестрорецкий Разлив. Вице-губернатор проверил его работоспособность в условиях аномально теплой зимы.

Помимо этого, Кириллов поручил комитету проработать вопрос территориальной системы государственного экомониторинга в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернетора Владимир Кириллов проверил готовность пожарной части в Московском районе.

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