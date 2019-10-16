Кириллов проинспектирует подготовку пожарных к работе в зимний период

Сегодня, 16 октября, вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов проверит пожарную часть в Московском районе. Речь идет об участке №39.

В ходе инспекции пожарной части будут представлены новые образцы специальной техники, оборудования и экипировка спасателей.

Кроме того, вице-губернатор собирается оценить ход работ по благоустройству прилегающих территорий.

Ранее в GazetaSPb сообщали о визите губернатора Ленобласти во Всеволожский район. В ходе рабочей поездки будут проверены детский сад и пожарная часть. Дрозденко также посетит несколько мероприятий.