Ученые рассказали, что вредные привычки при беременности могут привести к СВДС

Ученые пришли к выводу, что вредные привычки при беременности могут привести к трагическим последствиям для новорожденного.

Речь идет об алкоголе и курении. Специалисты отметили, что такие привычки значительно увеличивают риск возникновения СВДС, при котором наступает внезапная и необъяснимая смерть от остановки дыхания во сне.

Ученые провели эксперимент, в результате которого проанализировали данные беременных женщин в Южной Африке и в США. Участие приняли порядка 12 тыс. жительниц.

В течение одного года наблюдений умерли 66 младенцев, 28 из которых погибли в результате СВДС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что загрязнение воздуха может спровоцировать выкидыш во время беременности.