Петербуржец хотел зарезать сына сожительницы

Мужчина обратился в полицию и сообщил о том, что он нанес ножевое ранение сыну сожительницы в квартире одного из домов по Рыбацкому проспекту.

При бывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков, во время внезапно возникшей ссоры, он нанес удар ножом сыну своей сожительницы 1989 года рождения.

Пострадавшего отвезли в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины. Изрезанное тело было обнаружено в квартире одного из домов поселка Назия.